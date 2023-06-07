Матч-центр Новости Видео Избранные матчи Билеты
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

«Енисей» — «Факел»: в первом тайме команды счёт не открыли

«Енисей» — «Факел»: в первом тайме команды счёт не открыли
Комментарии

В эти минуты проходит первый переходный матч за право на участие в Российской Премьер-Лиге, в котором встречаются красноярский «Енисей» и воронежский «Факел». Команды играют на стадионе «Футбол-Арена Енисей» в Красноярске. Матч обслуживает бригада арбитров во главе с Сергеем Карасёвым (Москва). К перерыву счёт не открыт — 0:0. «Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.

Россия - Переходные матчи. Переходные матчи. 1-й матч
07 июня 2023, среда. 15:00 МСК
Енисей
Красноярск
2-й тайм
0 : 0
Факел
Воронеж
Удаления: Ланин – 59' / нет

Первый тайм, прошедший с преимуществом воронежцев, завершился без забитых мячей — 0:0.

Ответный матч состоится в Воронеже в субботу, 10 июня. Начало игры — в 17:30 по московскому времени.

«Факел» финишировал на 14-й строчке в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги. «Енисей» занял четвёртое место в Мелбет Первой лиге.

Материалы по теме
«Факел» мучается с клубом Первой лиги. Но футболист «Енисея» подставил команду. LIVE
Live
«Факел» мучается с клубом Первой лиги. Но футболист «Енисея» подставил команду. LIVE
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2023