Источник: «Реал» договорился о трансфере Беллингема. Сумма сделки превысит € 100 млн

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Мадридский «Реал» и дортмундская «Боруссия» договорились о трансфере полузащитника Джуда Беллингема в испанский клуб, об этом сообщает журналист The Athletic Дэвид Орнштейн в своём «твиттере».

Согласно сведениям источника, эта сделка станет одной из крупнейших в истории обоих клубов. Сумма трансфера Беллингема превысит отметку в € 100 млн.

Отмечается, что для завершения сделки Беллингему остаётся лишь пройти медосмотр. Это будет сделано уже в ближайшие дни.

19-летний Беллингем сыграл за «Боруссию» 31 матч в текущем сезоне чемпионата Германии, отметившись в них восемью забитыми мячами и пятью результативными передачами.

«Боруссия» заняла второе место в Бундеслиге по итогам сезона, уступив мюнхенской «Баварии» по дополнительным показателям при равенстве очков.

Ранее СМИ сообщили, что Беллингем попрощался со своими партнёрами по «Боруссии». В 2021 году английский полузащитник выиграл со «шмелями» Кубок Германии.