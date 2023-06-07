Источник: «Реал» договорился о трансфере Беллингема. Сумма сделки превысит € 100 млн

Мадридский «Реал» и дортмундская «Боруссия» договорились о трансфере полузащитника Джуда Беллингема в испанский клуб, об этом сообщает журналист The Athletic Дэвид Орнштейн в своём «твиттере».
Согласно сведениям источника, эта сделка станет одной из крупнейших в истории обоих клубов. Сумма трансфера Беллингема превысит отметку в € 100 млн.
Отмечается, что для завершения сделки Беллингему остаётся лишь пройти медосмотр. Это будет сделано уже в ближайшие дни.
19-летний Беллингем сыграл за «Боруссию» 31 матч в текущем сезоне чемпионата Германии, отметившись в них восемью забитыми мячами и пятью результативными передачами.
«Боруссия» заняла второе место в Бундеслиге по итогам сезона, уступив мюнхенской «Баварии» по дополнительным показателям при равенстве очков.
Ранее СМИ сообщили, что Беллингем попрощался со своими партнёрами по «Боруссии». В 2021 году английский полузащитник выиграл со «шмелями» Кубок Германии.
- 7 июня 2023
-
16:21
-
16:15
-
16:13
-
16:03
-
16:02
-
16:00
-
15:52
-
15:49
-
15:45
-
15:30
-
15:24
-
15:15
-
15:06
-
15:01
-
14:34
-
14:32
-
14:30
-
14:15
-
14:04
-
14:00
-
14:00
-
13:55
-
13:55
-
13:48
-
13:38
-
13:30
-
13:28
-
13:14
-
13:02
-
13:00
-
12:57
-
12:53
-
12:48
-
12:43
-
12:43