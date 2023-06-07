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Месси сообщил «Барселоне», что не вернётся в команду. Он продолжит карьеру в МЛС — Рико

Месси сообщил «Барселоне», что не вернётся в команду. Он продолжит карьеру в МЛС — Рико
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Аргентинский нападающий Лионель Месси сообщил руководителям «Барселоны», что не вернётся в команду, за которую выступал с 2000 по 2021 год. 35-летний футболист собирается продолжить карьеру в клубе МЛС «Интер Майами». Об этом сообщает журналист Мигель Рико в «Твиттере».

Ранее сообщалось, что жена Месси Антонелла склоняется к тому, чтобы её муж продолжил карьеру в МЛС. Сам Месси и его отец Хорхе смотрят на вариант с Саудовской Аравией. Идею перехода в «Барселону» никто не рассматривает.

Также появилась информация, что Месси получит ряд бонусов, если согласится продолжить карьеру в «Интер Майами». Сообщалось, что аргентинцу после окончания карьеры разрешат приобрести любую команду лиги.

Фанаты «Барсы» кричат «Месси» после чемпионства. Видеоролик:

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