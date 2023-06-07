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Сергей Силкин: в этом сезоне РПЛ для меня не было открытий. Но понравился «Факел»

Сергей Силкин: в этом сезоне РПЛ для меня не было открытий. Но понравился «Факел»
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Бывший наставник «Динамо» Сергей Силкин рассказал, какой клуб его приятно впечатлил в Российской Премьер-Лиге сезона-2022/2023.

«В этом сезоне для меня не было открытий — всё ожидаемо. С теми условиями и возможностями, которые имеет «Зенит», было очевидно на 80%, что они будут чемпионами. Хорошие иностранцы покинули многие команды РПЛ, но из «Зенита» никто не уехал, поэтому у них осталась длинная скамейка запасных. Они по делу стали чемпионами за счёт мастерства игроков.

В этом сезоне «Факел» показывал неплохую игру для команды, которая пришла из Первой лиги. Понятно, что они играют на эмоциях, но тем не менее выступили достойно. «Факел» очень часто упускал победу в концовке матча: игрокам не хватает мастерства. Видно, что команда способная: игроки не тушуются, у них поставленная игра, но сказался недостаток опыта в Премьер-Лиге. Мне понравился «Факел» – его матчи было интересно смотреть. А ещё «Оренбург» неплохо выглядел по ходу этого чемпионата», — сказал Силкин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Айдаром Аляутдиновым.

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