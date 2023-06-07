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«Родина» — «Пари НН»: стартовые составы на стыковой матч

«Родина» — «Пари НН»: стартовые составы на стыковой матч
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В первом переходном матче за право на участие в Российской Премьер-Лиге встретятся московская «Родина» и «Пари Нижний Новгород». Команды будут играть на стадионе академии «Спартак» имени Ф. Черенкова в Москве. Матч обслужит бригада арбитров во главе с Кириллом Левниковым (Санкт-Петербург). Начало игры — в 18:00 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.

Россия - Переходные матчи. Переходные матчи. 1-й матч
07 июня 2023, среда. 18:00 МСК
Родина
Москва
Не начался
Пари Нижний Новгород
Нижний Новгород
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

Стартовые составы команд:

«Родина»: Айдаров, Плиев, Крижан, Воропаев, Юдинцев, Гордюшенко, Фищенко, Уэсли, Калмыков, Тимошенко, Андреев.

«Пари Нижний Новгород»: Нигматуллин, Александров, Каккоев, Гоцук, Стоцкий, Жигулёв, Севикян, Майга, Калинский, Рыбчинский, Сулейманов.

Ответный матч состоится в Нижнем Новгороде в субботу, 10 июня. Начало игры — в 14:30 мск.

«Пари Нижний Новгород» финишировал на 13-й строчке в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги. «Родина» заняла пятое место в Мелбет Первой лиге. Московская команда смогла участвовать в стыковых матчах, так как владикавказская «Алания», занявшая третье место, не получила лицензию РФС-1.

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