Обамеянг может оказаться в Саудовской Аравии

Пьер-Эмерик Обамеянг, форвард «Челси», вызывает интерес клубов из Саудовской Аравии. Среди претендентов на габонского нападающего – «Аль-Ахли» и «Аль-Шабаб», сообщает инсайдер Фабрицио Романо.
Вероятнее всего, 33-летний форвард покинет «Челси» этим летом. Несмотря на слухи, известно, что футболист хочет остаться в Европе, ведь в феврале этого года он уже отклонил предложение «Лос-Анджелеса», не желая переходить в МЛС.
Контракт Обамеянга с «Челси» рассчитан до июня 2024 года.
В розыгрыше АПЛ сезона-2022/2023 Обамеянг принял участие в 15 матчах, забил один гол и не отдал ни одной голевой передачи.
Прошлые два сезона Обамеянг провёл в «Барселоне», сыграл 18 матчей в Ла Лиге и забил 11 голов. Пик карьеры футболиста приходится на период выступления за «Боруссию» Дортмунд (2013–2018).
- 7 июня 2023
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