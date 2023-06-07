Кто выиграет Лигу конференций?

Сегодня, 7 июня, состоится финал Лиги конференций — 2022/2023, в котором встретятся итальянская «Фиорентина» и английский «Вест Хэм». Игра пройдёт на стадионе «Фортуна Арена» в Праге (Чехия). Стартовый свисток прозвучит в 22:00 мск.

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В полуфинале Лиги конференций «Фиорентина» обыграла «Базель» (1:2, 3:1), а «Вест Хэм» победил в противостоянии с нидерландским АЗ (2:1, 1:0). В предыдущем сезоне Лигу конференций выиграла «Рома», победившая «Фейеноорд» в финальном матче со счётом 1:0.

В итальянской Серии А нынешнего сезона «Фиорентина» заняла восьмое место. «Вест Хэм» расположился на 14-й строчке турнирной таблицы английской Премьер-лиги.