Кто выиграет Лигу конференций?
Поделиться
Сегодня, 7 июня, состоится финал Лиги конференций — 2022/2023, в котором встретятся итальянская «Фиорентина» и английский «Вест Хэм». Игра пройдёт на стадионе «Фортуна Арена» в Праге (Чехия). Стартовый свисток прозвучит в 22:00 мск.
«Чемпионат» приглашает вас принять участие в опросе: «Кто выиграет Лигу конференций?»
В полуфинале Лиги конференций «Фиорентина» обыграла «Базель» (1:2, 3:1), а «Вест Хэм» победил в противостоянии с нидерландским АЗ (2:1, 1:0). В предыдущем сезоне Лигу конференций выиграла «Рома», победившая «Фейеноорд» в финальном матче со счётом 1:0.
В итальянской Серии А нынешнего сезона «Фиорентина» заняла восьмое место. «Вест Хэм» расположился на 14-й строчке турнирной таблицы английской Премьер-лиги.
Комментарии
- 7 июня 2023
-
17:46
-
17:45
-
17:34
-
17:30
-
17:30
-
17:27
-
17:14
-
17:12
-
17:05
-
17:00
-
16:57
-
16:52
-
16:40
-
16:31
-
16:21
-
16:15
-
16:13
-
16:03
-
16:02
-
16:00
-
15:52
-
15:49
-
15:45
-
15:30
-
15:24
-
15:15
-
15:06
-
15:01
-
14:34
-
14:32
-
14:30
-
14:15
-
14:04
-
14:00
-
14:00
Партнерский контент