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Игрок «Спартака» Зиньковский назвал Абаскаля и Осинькина лучшими тренерами сезона в РПЛ

Полузащитник московского «Спартака» Антон Зиньковский ответил на вопрос, кого он считает лучшим тренером по итогам сезона-2022/2023 Российской Премьер-Лиги.

«Лучший тренер сезона? Отмечу двух тренеров — Абаскаля и Осинькина», — сказал Зиньковский в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Ильёй Никульниковым.

Под руководством Гильермо Абаскаля «Спартак» финишировал на третьем месте в завершившемся сезоне чемпионата России. Красно-белые набрали 54 очка в 30 матчах, отставание от «Зенита», завоевавшего титул, составило 16 очков.

«Крылья Советов» под руководством главного тренера Игоря Осинькина по итогам сезона заняли 12-е место. Победа в матче последнего тура со «Спартаком» (1:0) позволила самарской команде избежать участия в стыковых матчах за право выступать в РПЛ.

Антон Зиньковский провёл 28 матчей в РПЛ сезона-2022/2023, забив три гола и отдав один голевой пас. В предыдущем сезоне полузащитник выступал за «Крылья Советов».