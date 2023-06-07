«Атлетико Минейро» победил в матче Кубка Либертадорес благодаря голу Халка

«Атлетико Минейро» одержал победу в матче 5-го тура групповой стадии Кубка Либертадорес с «Альянса Лима». Итоговый счёт матча – 1:0.
Автором единственного гола стал бразильский нападающий Халк. Он забил победный гол на 62-й минуте матча.
Сейчас «Атлетико Минейро» занимает второе место в группе G с девятью набранными очками, они одержали уже три победы подряд.
Один из продолжительных этапов карьеры Халка был проведён в петербургском «Зените». Бразилец сыграл 97 матчей в рамках РПЛ и забил 56 голов.
В 2016 году Халк стал игроком «Шанхай Порт» и провёл там пять лет, в 2021-м футболист перебрался на родину в бразильскую лигу, выступает за «Атлетико Минейро» уже два года. Пока что он сыграл в девяти матчах высшей национальной лиги, забил пять голов и отдал две голевые передачи.
- 7 июня 2023
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