Хаджи: Пиняев — звёздочка. Вот кого надо было брать «Спартаку», а купили чёрт знает кого

Бывший генеральный менеджер «Спартака» Александр Хаджи подвёл итоги сезона-2022/2023 Российской Премьер-Лиги.

«Для меня разочарованием стал «Спартак»: думал, что он лучше выступит, но, к сожалению, только третье место. Приятно удивил «Ахмат», некоторые игры очень хорошо смотрелись, «Крылья Советов» и, конечно, ЦСКА, который рванул наверх во второй половине сезона — просто молодцы. Армейцы буксовали, а потом поменялись местами со «Спартаком» — сначала спартаковцы играли хорошо, а потом всё стало наоборот.

Из футболистов мелькали бразильцы «Зенита» и Промес — здесь мастерства не отнять. И в этом сезоне у нас появилась звёздочка — Пиняев из «Локомотива». Вот кого «Спартаку» надо было брать, а то купили чёрт знает кого — даже фамилию не могу выговорить», — сказал Хаджи в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Александром Загорским.