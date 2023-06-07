«Вест Хэм» интересуется покупкой Юри Алберто

«Вест Хэм Юнайтед» проявляет интерес к экс-нападающему «Зенита» нападающему из бразильского клуба «Коринтианс» Юри Алберто.

Это не единственный клуб, который хочет приобрести игрока. Помимо «Вест Хэма», одним из претендентов на Алберто является ливерпульский «Эвертон». «Вест Хэм» рассчитывает подписать с бразильцем контракт на сезон-2023/2024.

Этот сезон был успешен для «Вест Хэма», поскольку клуб сохранил своё место в АПЛ и дошёл до финала Лиги конференций (сегодня, 7 июня, им предстоит матч с «Фиорентиной»).

Если английский клуб победит в финальном матче, то они пройдут в Лигу Европы. В таком случае «Вест Хэму» понадобятся большие инвестиции в усилении состава на следующий сезон.

В этом сезоне Юри Алберто провел за «Коринтианс» 27 матчей, забил пять голов и отдал пять голевых передач.

Сезон-2021/2022 бразилец провёл в составе петербургского «Зенита».