Смородская: в прошедшем сезоне РПЛ ни одна команда не удивила с положительной стороны

Экс-президент «Локомотива» Ольга Смородская подвела итоги сезона Российской Премьер-Лиги – 2022/2023. По словам бывшего футбольного функционера, ни одна из команд высшего дивизиона не смогла удивить с положительной стороны.

«В прошедшем сезоне чемпионата России ни одна команда не удивила меня с положительной стороны. Но очень удивили те, кто вылетели – «Торпедо» и «Химки». У них были и бюджеты, да и вообще всё, а они вылетели в ФНЛ. Можно сказать, что они приняли очень много неправильных решений — целую цепь», — сказал Смородская в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Айдаром Аляутдиновым.

Напомним, «Химки» и «Торпедо» напрямую вылетели в Первую лигу, заняв 15-е и 16-е места соответственно. Подмосковная команда набрала 18 очков за 30 туров, в то время как автозаводцы набрали 13 очков.