Фанаты «Фиорентины» атаковали бар, в котором отдыхали болельщики «Вест Хэма»

Фанаты «Фиорентины» в преддверии финального матча Лиги конференций – 2022/2023 атаковали бар, в котором отдыхали болельщики «Вест Хэма».

Стычка между фанатами произошла в чешском городе Прага. Именно там пройдёт решающий матч третьего по значимости клубного турнира Европы. О количестве пострадавших в инциденте на данный момент не сообщается.

Напомним, финальный матч Лиги конференций – 2022/2023 состоится в среду, 7 июня. Встреча пройдёт на стадионе «Синобо» в Праге. Начало игры – в 22:00 мск. Ранее «Фиорентина» и «Вест Хэм» не встречались между собой.

Недавно стало известно, что российский форвард «фиалок» посетит финальный матч.