Катарский шейх сделал пятое предложение о покупке «Манчестер Юнайтед»

Катарский шейх Джассим бин Хамад Аль Тани сделал пятое и последнее предложение о покупке «Манчестер Юнайтед», сообщает Sky Sports.
Предложение шейха предусматривает выкуп 100% акций «Манчестер Юнайтед» и погашение всех долгов клуба.
Предпоследнее предложение шейха было близко к € 5,8 млрд, руководство клуба хочет получить € 6,96 млрд.
В сезоне-2022/2023 «Манчестер Юнайтед» занял третье место в турнирной таблице английской Премьер-лиги. «Красные дьяволы» набрали 75 очков. Они сыграли 38 матчей за сезон, одержали 23 победы, потерпели девять поражений и шесть раз сыграли вничью.
«Манчестер Юнайтед» обеспечил себе место в «Лиге чемпионов» в следующем сезоне.
3 июня клуб встретился с «Манчестер Сити» в финальном матче Кубка Англии. Манкунианцы потерпели поражение со счётом 2:1.
- 7 июня 2023
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