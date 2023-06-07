«Химки» не стали продлевать контракт с Резиуаном Мирзовым

Футбольный клуб «Химки» объявил о расставании с полузащитником Резиуаном Мирзовым. Подмосковный клуб, вылетевший из Российской Премьер-Лиги по итогам сезона-2022/2023, не стал продлевать контракт с хавбеком.
«Резиуан Мирзов покидает наш клуб в связи с истечением срока действия контракта. Игрок защищал цвета «Химок» с 2020 года, провёл за команду 67 матчей, забил 14 мячей и отдал семь голевых передач.
Благодарим Резиуана за стопроцентную самоотдачу в каждой игре и желаем успехов в дальнейшей карьере!» – сообщает пресс-служба клуба.
В завершившемся сезоне Мирзов провёл 24 матча, в которых забил четыре гола и отдал один результативный пас.
«Химки» заняли предпоследнее, 15-е место в таблице чемпионата России, набрав 18 очков. Подмосковный клуб лишился права выступать в РПЛ, следующий сезон команда проведёт в Первой лиге.
- 7 июня 2023
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