«Динамо» — лучшая команда РПЛ по очкам, набранным в московских дерби

«Динамо» — лучшая команда Российской Премьер-Лиги — 2022/2023 по очкам, набранным в московских дерби.
В прошедшем сезоне в чемпионате России выступали пять столичных команд: «Динамо», «Спартак», «Локомотив», ЦСКА и «Торпедо». Бело-голубые набрали 17 очков в противостояниях с московскими командами. Столько же и у «Спартака», однако динамовцы имеют лучшую разницу мячей (+9).
По итогам прошедшего чемпионата «Динамо» заняло девятое место, набрав 45 очков. В концовке сезона бело-голубые объявили о расставании с главным тренером команды Славишей Йокановичем. В последних трёх турах командой руководил 33-летний Павел Алпатов.
Отметим, что при сербском наставнике «Динамо» не проигрывало в матчах с московскими командами. Единственное поражение бело-голубые потерпели в домашней игре 29-го тура, уступив «Локомотиву» со счётом 2:4.
- 7 июня 2023
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