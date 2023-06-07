«Динамо» — лучшая команда РПЛ по очкам, набранным в московских дерби

«Динамо» — лучшая команда Российской Премьер-Лиги — 2022/2023 по очкам, набранным в московских дерби.

В прошедшем сезоне в чемпионате России выступали пять столичных команд: «Динамо», «Спартак», «Локомотив», ЦСКА и «Торпедо». Бело-голубые набрали 17 очков в противостояниях с московскими командами. Столько же и у «Спартака», однако динамовцы имеют лучшую разницу мячей (+9).

По итогам прошедшего чемпионата «Динамо» заняло девятое место, набрав 45 очков. В концовке сезона бело-голубые объявили о расставании с главным тренером команды Славишей Йокановичем. В последних трёх турах командой руководил 33-летний Павел Алпатов.

Отметим, что при сербском наставнике «Динамо» не проигрывало в матчах с московскими командами. Единственное поражение бело-голубые потерпели в домашней игре 29-го тура, уступив «Локомотиву» со счётом 2:4.