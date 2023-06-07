Матч-центр Новости Видео Избранные матчи Билеты
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

«Родина» — «Пари НН»: гости удвоили преимущество

«Родина» — «Пари НН»: гости удвоили преимущество
Комментарии

В эти минуты на стадионе «Академия «Спартак» имени Ф. Черенкова» в Москве проходит первый стыковой матч за право выступать в Российской Премьер-Лиге в сезоне-2023/2024. Встречаются «Родина» (Москва) и «Пари Нижний Новгород» (Нижний Новгород). Стартовый свисток арбитра Кирилла Левникова прозвучал в 18:00 мск. «Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.

Россия - Переходные матчи. Переходные матчи. 1-й матч
07 июня 2023, среда. 18:00 МСК
Родина
Москва
2-й тайм
0 : 2
Пари Нижний Новгород
Нижний Новгород
0:1 Севикян – 10'   0:2 Яковлев – 57'

После розыгрыша штрафного гости удвоили преимущество на 57-й минуте. Навес замкнул вышедший на замену в перерыве Владислав Яковлев.

Ранее на 11-й минуте матча счёт открыл полузащитник «Пари НН» Эдгар Севикян, воспользовавшийся ошибкой вратаря соперников.

«Пари Нижний Новгород» финишировал на 13-й строчке в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги. «Родина» заняла пятое место в Мелбет Первой лиге. Московская команда смогла участвовать в стыковых матчах, так как владикавказская «Алания», занявшая третье место, не получила лицензию РФС-1.

Ответный матч состоится в Нижнем Новгороде в субботу, 10 июня. Начало игры — в 14:30 мск.

Материалы по теме
Юрий Сёмин: думаю, «Пари НН» и «Факел» останутся в РПЛ
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2023