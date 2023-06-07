«Родина» — «Пари НН»: гости удвоили преимущество

В эти минуты на стадионе «Академия «Спартак» имени Ф. Черенкова» в Москве проходит первый стыковой матч за право выступать в Российской Премьер-Лиге в сезоне-2023/2024. Встречаются «Родина» (Москва) и «Пари Нижний Новгород» (Нижний Новгород). Стартовый свисток арбитра Кирилла Левникова прозвучал в 18:00 мск. «Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.
После розыгрыша штрафного гости удвоили преимущество на 57-й минуте. Навес замкнул вышедший на замену в перерыве Владислав Яковлев.
Ранее на 11-й минуте матча счёт открыл полузащитник «Пари НН» Эдгар Севикян, воспользовавшийся ошибкой вратаря соперников.
«Пари Нижний Новгород» финишировал на 13-й строчке в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги. «Родина» заняла пятое место в Мелбет Первой лиге. Московская команда смогла участвовать в стыковых матчах, так как владикавказская «Алания», занявшая третье место, не получила лицензию РФС-1.
Ответный матч состоится в Нижнем Новгороде в субботу, 10 июня. Начало игры — в 14:30 мск.
- 7 июня 2023
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