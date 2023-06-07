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Александр Мостовой: ничего не удивило, и новых открытий в сезоне РПЛ для меня не случилось

Александр Мостовой: ничего не удивило, и новых открытий в сезоне РПЛ для меня не случилось
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Бывший футболист «Спартака» и сборной России Александр Мостовой прокомментировал итоги сезона-2022/2023 Российской Премьер-Лиги.

«Ничего не удивило, и новых открытий в этом сезоне РПЛ для меня не случилось. Я не считаю открытием команды, которые, например, в прошлом сезоне занимали десятое место, а в этом — шестое. Ничего сверхъестественного в этом сезоне нет», — сказал Мостовой в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Егором Кабаком.

Напомним, «Зенит» выиграл титул чемпиона России, набрав 70 очков в 30 матчах. На втором месте финишировал ЦСКА (58), «Спартак» занял третье место (54). В Первую лигу напрямую вылетели «Торпедо» (13) и «Химки» (18), а «Факел» и «Пари Нижний Новгород» финишировали в зоне стыковых матчей.

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