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«Фиорентина» — «Вест Хэм»: текстовая трансляция финала Лиги конференций стартует в 22:00

«Фиорентина» — «Вест Хэм»: текстовая трансляция финала Лиги конференций стартует в 22:00
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В решающем матче Лиги конференций сезона-2022/2023 встретятся итальянская «Фиорентина» и английский «Вест Хэм». Команды будут играть на стадионе «Фортуна Арена» в Праге (Чехия). Матч обслужит бригада арбитров во главе с Карлосом Дель Серро Гранде (Мадрид, Испания). Начало игры — в 22:00 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча.

Лига конференций. Финал
07 июня 2023, среда. 22:00 МСК
Фиорентина
Флоренция, Италия
Не начался
Вест Хэм Юнайтед
Лондон, Англия
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

В полуфинале «Фиорентина» по сумме двух матчей прошла швейцарский «Базель» — 4:3. «Вест Хэм» одолел нидерландский «АЗ Алкмар» — 3:1. Ранее «Фиорентина» и «Вест Хэм» не встречались между собой. В прошлом сезоне победителем Лиги конференций стала итальянская «Рома».

Недавно появилась информация, что российский форвард Александр Кокорин посетит финальный матч третьего по значимости клубного европейского турнира.

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