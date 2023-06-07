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Беллингем стал самым дорогим английским футболистом

Беллингем стал самым дорогим английским футболистом
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Джуд Беллингем стал самым дорогим английским футболистом в истории.

«Реал» Мадрид окончательно договорился с дортмундской «Боруссией» о подписании 19-летнего полузащитника. Официальное объявление о трансфере появилось сегодня, 7 июня. «Боруссия» получит € 133,4 млн с учётом всех бонусов.

После этого трансфера Беллингем стал самым дорогим англичанином в футболе за всю историю. На втором месте — Джек Грилиш, за которого «Манчестер Сити» заплатил «Астон Вилле» около € 115 млн.

На третьем месте среди самых дорогих англичан находится защитник «Манчестер Юнайтед» Гарри Магуайр, купленный в 2019 году из «Лестера» приблизительно за € 93 млн. Четвёртый в рейтинге — Джейдон Санчо, приобретённый манкунианцами у дортмундского клуба за € 85 млн.

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