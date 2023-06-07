Владимир Федотов высказался о завоевании серебряных медалей в РПЛ два года подряд

Главный тренер московского ЦСКА Владимир Федотов прокомментировал итоги сезона-2022/2023 Российской Премьер-Лиги. По мнению специалиста, армейцы проделали хорошую работу, результатом которой стало второе подряд серебро для тренера в чемпионате России. Ранее Федотов приводил к медалям «Сочи».
«Завоевание серебряных медалей в РПЛ два года подряд — это признак хорошей работы! Я горд за свою команду, которая на протяжении всего сезона показывала достойную стабильную игру. Это и есть причина удачного результата», — сказал Федотов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Антоном Ивановым.
Напомним, по итогам сезона «Зенит» выиграл титул чемпиона России, набрав 70 очков в 30 матчах. На втором месте финишировал ЦСКА (58), «Спартак» занял третье место (54). В Первую лигу напрямую вылетели «Торпедо» (13) и «Химки» (18), а «Факел» и «Пари Нижний Новгород» финишировали в зоне стыковых матчей.
- 7 июня 2023
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