Зарплата Гарри Магуайра увеличится со следующего сезона

«Манчестер Юнайтед» старается сохранить своего защитника Гарри Магуайра в клубе, увеличив его заработную плату. На данный момент игрок получает около € 232 тыс. в неделю. Эта сумма должна увеличиться после выхода «Манчестер Юнайтед» в Лигу чемпионов по итогам розыгрыша АПЛ сезона-2022/2023.

Тем временем на защитника претендуют сразу два клуба из высшей лиги Англии. «Вест Хэм» попытается подписать игрока в случае, если тренер команды Дэвид Мойес останется в клубе. Его судьба в клубе решается в зависимости от исхода финала Лиги конференций.

Еще один претендент на Магуайра — лондонский «Тоттенхэм». Тренер клуба Ангелос Постекоглу планирует усилить оборону состава. Более того, руководство «Тоттенхэма» рассчитывает на то, что переход Магуайра поможет убедить нападающего Гарри Кейна не покидать команду.