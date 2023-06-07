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Зарплата Гарри Магуайра увеличится со следующего сезона

Зарплата Гарри Магуайра увеличится со следующего сезона
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«Манчестер Юнайтед» старается сохранить своего защитника Гарри Магуайра в клубе, увеличив его заработную плату. На данный момент игрок получает около € 232 тыс. в неделю. Эта сумма должна увеличиться после выхода «Манчестер Юнайтед» в Лигу чемпионов по итогам розыгрыша АПЛ сезона-2022/2023.

Тем временем на защитника претендуют сразу два клуба из высшей лиги Англии. «Вест Хэм» попытается подписать игрока в случае, если тренер команды Дэвид Мойес останется в клубе. Его судьба в клубе решается в зависимости от исхода финала Лиги конференций.

Еще один претендент на Магуайра — лондонский «Тоттенхэм». Тренер клуба Ангелос Постекоглу планирует усилить оборону состава. Более того, руководство «Тоттенхэма» рассчитывает на то, что переход Магуайра поможет убедить нападающего Гарри Кейна не покидать команду.

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