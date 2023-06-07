«Осасуна» может быть отстранена от Лиги конференций за договорные матчи

УЕФА может отстранить «Осасуну» от участия в Лиге конференций за договорные матчи в сезоне-2013/2014.
Дело против клуба уже открыто, сообщает La Vanguardia.
Сомнения УЕФА связаны с предполагаемой организацией «Осасуной» договорных матчей в сезоне-2013/2014. Клуб обвиняется в том, что тогдашний президент «Осасуны», два директора клуба и менеджер договорились с «Бетисом», который по неформальным условиям должен был победить «Вальядолид» и проиграть «Осасуне». За это «красные» заплатили «Бетису» € 400 тыс. и € 200 тыс. соответственно.
«Осасуна» завершила розыгрыш Ла Лиги сезона-2022/2023 на седьмом месте, тем самым оформив себе проход в Лигу конференций следующего сезона. Если УЕФА всё-таки отстранит клуб от еврокубков, то вместо «Осасуны» на Лигу конференций поедет «Атлетик», занявший восьмое место в Ла Лиге.
- 7 июня 2023
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