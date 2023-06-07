Анзор Кавазашвили: Глушенков талантливее Зиньковского, «Спартак» ошибся

Бывший футболист «Спартака» Анзор Кавазашвили сравнил хавбека красно-белых Антона Зиньковского и полузащитника «Локомотива» Максима Глушенкова.

«Летом «Спартаку» надо серьёзно поработать на трансферном рынке. Состав у красно-белых давно нуждается в усилении. Защита — проходной двор. К Джикии в пару надо купить какого-нибудь надёжного партнера. В последнее время было слишком много неудачных сделок для москвичей.

Почему Глушенкова отпустили? Парень очень хорошо смотрится в этом сезоне, но уже за «Локомотив», к сожалению. Он талантливее того же Зиньковского, который пришёл в клуб на это место. «Спартак» ошибся, отпустив Максима», — приводит слова Кавазашвили «РБ Спорт».

Глушенков перешёл в «Локомотив» из «Крыльев Советов» прошлой зимой. Выступая за самарский клуб, 23-летний футболист получил вызов в сборную России и дебютировал в её составе. В сезоне-2022/2023 на счету Глушенкова 38 матчей за «Крылья» и «Локомотив» во всех турнирах, в которых он отметился 11 голами и восемью результативными передачами. Ориентировочная стоимость футболиста, по данным интернет-портала Transfermarkt, – € 3,5 млн.