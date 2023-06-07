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«Погребняк угадал счёт». Глушаков — о победе «Пари НН» над «Родиной» в стыковом матче

«Погребняк угадал счёт». Глушаков — о победе «Пари НН» над «Родиной» в стыковом матче
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Полузащитник «Пари Нижний Новгород» Денис Глушаков прокомментировал исход матча с «Родиной».

«Погребняк угадал счёт — 3:0. Всё хорошо! Можно ли уже точно сказать, что остаёмся в РПЛ? Давайте доиграем второй матч. Пока не нужно говорить «гоп». Самое главное, что сегодня одержали уверенную победу.

Что со здоровьем? Уже всё нормально. Я болел, а сейчас уже восстановился. Теперь нужно набирать форму», — сказал Глушаков в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Ильёй Никульниковым.

Напомним, несколько минут назад завершился первый стыковой матч за право выступать в Российской Премьер-Лиге в сезоне-2023/2024, в котором встречались «Родина» (Москва) и «Пари Нижний Новгород» (Нижний Новгород). Матч проходил на стадионе «Академия «Спартак» имени Ф. Черенкова» в Москве, финальный свисток арбитра Кирилла Левникова зафиксировал итоговый счёт 3:0 в пользу гостей.

Ответный матч состоится в Нижнем Новгороде в субботу, 10 июня. Начало игры — в 14:30 мск.

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