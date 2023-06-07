Глушаков: по будущему ничего не могу сказать. Контракт с «Пари НН» действует до 10 июня

Полузащитник «Пари Нижний Новгород» Денис Глушаков ответил на вопрос о том, где продолжит карьеру.

«Мой контракт с «Пари НН» действует до 10 июня — осталось три дня. Затем посмотрим. По будущему пока ничего не могу сказать. Ещё этот сезон не закончился!» — сказал Глушаков в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Ильёй Никульниковым.

Полузащитник Денис Глушаков подписал контракт с «Пари Нижний Новгород» в феврале 2023 года. Срок соглашения рассчитан до конца сезона с опцией продления на один год.

36-летний Глушаков начинал сезон в подмосковных «Химках». Ранее в Российской Премьер-Лиге полузащитник выступал за московские «Локомотив» и «Спартак», а также за грозненский «Ахмат».

Несколько минут назад завершился первый стыковой матч за право выступать в Российской Премьер-Лиге в сезоне-2023/2024, в котором встречались «Родина» (Москва) и «Пари Нижний Новгород» (Нижний Новгород). Матч проходил на стадионе «Академия «Спартак» имени Ф. Черенкова» в Москве, финальный свисток арбитра Кирилла Левникова зафиксировал итоговый счёт 3:0 в пользу гостей.