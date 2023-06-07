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«Реал» может купить форварда «Лидса» Родриго

«Реал» может купить форварда «Лидса» Родриго
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«Реал» планирует подписать нападающего «Лидса» Родриго Морено, сообщает COPE. Потенциальная сделка оценивается в € 3,5 млн.

По информации источника, «сливочные» подыскивают бюджетную замену бывшему форварду Кариму Бензема. Руководство английского клуба не будет против расставания с 32-летним нападающим в связи со снижением доходов после вылета команды в Чемпионшип по итогам сезона.

Испанский нападающий принадлежал «Реалу» с 2009 по 2010 год. В сезоне-2022/2023 на счету Родриго Морено 35 матчей за «Лидс» во всех турнирах, в которых он отметился 15 голами и двумя результативными передачами.

Контракт игрока с английским клубом действует до конца июня 2024 года. Ориентировочная стоимость футболиста, по данным интернет-портала Transfermarkt, – € 9 млн.

Ранее сообщалось об интересе «Реала» к ещё одному нападающему.

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