«Аль-Хиляль» предлагает Месси контракт на € 1,5 млрд за три года

«Аль-Хиляль», несмотря на отказы аргентинского форварда Лионеля Месси, настойчиво пытается подписать игрока.

Клуб предпринимает последнюю попытку договориться с аргентинцем — саудовский клуб предложил Месси контракт на три сезона с суммарной зарплатой € 1,5 млрд (по € 500 млн в год), сообщает журналистка COPE Елена Кондис.

Последнее время активно ходят слухи о наиболее вероятном переходе аргентинского нападающего в «Интер Майами» на правах свободного агента. По информации многих инсайдеров, Месси объявит о своем решении сегодня, 7 июня, в ближайшие часы.

В розыгрыше Лиги 1 сезона-2022/2023 Лионель Месси принял участие в 32 матчах, забил 16 голов и отдал 16 голевых передач в составе «ПСЖ». Недавно клуб объявил об уходе аргентинца.