Президент РПЛ Алаев высказался о невыдаче «Алании» лицензии для выступления в лиге

Президент Российской Премьер-Лиги Александр Алаев прокомментировал ситуацию, в которой оказалась «Алания».

«Есть норма регламента, где все чётко описано. Если есть какая-то инициатива что-то изменить, то всегда можно выйти с этим на исполком РФС. Но есть регламент, который надо соблюдать. Это разные регионы — играть нужно в своём регионе. Точка», — передаёт слова Алаева корреспондент «Чемпионата» Илья Никульников.

Напомним, «Алания», занявшая третье место в регулярном сезоне Первой лиги, не получила необходимую лицензию РФС-1 для участия в стыковых матчах за право выступать в Российской Премьер-Лиге. Вместо неё участие в переходных матчах принимает «Родина». Причина, по которой владикавказский клуб не прошёл лицензирование, заключается в отсутствии стадиона, соответствующего требованиям РПЛ. Арена «Алании» находится на реконструкции.