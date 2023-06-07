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Президент РПЛ Алаев сообщил, что выступит на заседании исполкома УЕФА 28 июня

Президент РПЛ Алаев сообщил, что выступит на заседании исполкома УЕФА 28 июня
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Президент Российской Премьер-Лиги Александр Алаев рассказал, что его пригласили на заседание исполкома УЕФА, которое состоится 28 июня.

«Получил сегодня приглашение на заседание исполкома УЕФА 28 июня. Приглашают выступить. Подтвердил участие — планирую быть. Надеюсь, что виза будет. Поеду как глава комитета. У меня вопрос в повестке — пляжный футбол и футзал», — передаёт слова Алаева корреспондент «Чемпионата» Илья Никульников.

Напомним, ФИФА и УЕФА отстранили российские клубы и сборную России от участия во всех международных соревнованиях после начала СВО на Украине. Ранее в Российском футбольном союзе рассказали, что вопрос возвращения сборной России на международную арену в плане участия команды в официальных турнирах решается в ходе переговоров с УЕФА.

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