Виталий Дьяков объяснил, почему считает «Оренбург» открытием прошедшего сезона РПЛ

Бывший футболист «Динамо» и «Ростова» Виталий Дьяков назвал главное открытие сезона-2022/2023 Российской Премьер-Лиги. По мнению эксперта, «Оренбург» прыгнул выше головы.

«Команда-открытие прошедшего сезона РПЛ — «Оренбург». Забили очень много голов, показывали атакующий футбол — несвойственный командам из нижней части таблицы. «Оренбург» играл прекрасно: с учётом состава и возможностей прыгнул выше головы.

Ещё можно выделить «Ростов». У них нет легионеров — все русские, среди которых много молодых ребят. Четвёртое место для них — очень хороший показатель», — сказал Дьяков в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владимиром Четвериком.

«Оренбург» занял седьмое место в итоговой таблице РПЛ, набрав 46 очков. «Ростов» финишировал на четвёртой строчке, а активе дончан 53 очка.