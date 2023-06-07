Виталий Дьяков объяснил, почему считает «Оренбург» открытием прошедшего сезона РПЛ

Бывший футболист «Динамо» и «Ростова» Виталий Дьяков назвал главное открытие сезона-2022/2023 Российской Премьер-Лиги. По мнению эксперта, «Оренбург» прыгнул выше головы.
«Команда-открытие прошедшего сезона РПЛ — «Оренбург». Забили очень много голов, показывали атакующий футбол — несвойственный командам из нижней части таблицы. «Оренбург» играл прекрасно: с учётом состава и возможностей прыгнул выше головы.
Ещё можно выделить «Ростов». У них нет легионеров — все русские, среди которых много молодых ребят. Четвёртое место для них — очень хороший показатель», — сказал Дьяков в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владимиром Четвериком.
«Оренбург» занял седьмое место в итоговой таблице РПЛ, набрав 46 очков. «Ростов» финишировал на четвёртой строчке, а активе дончан 53 очка.
- 7 июня 2023
-
22:26
-
22:26
-
22:19
-
22:13
-
22:06
-
22:01
-
22:00
-
21:46
-
21:43
-
21:40
-
21:33
-
21:31
-
21:27
-
21:25
-
21:20
-
21:18
-
21:16
-
21:00
-
20:59
-
20:56
-
20:47
-
20:42
-
20:41
-
20:41
-
20:39
-
20:31
-
20:29
-
20:27
-
20:22
-
20:20
-
20:16
-
20:14
-
20:12
-
20:10
-
20:00