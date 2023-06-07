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Форвард «Пари НН» Сулейманов отказался комментировать новость об интересе со стороны ЦСКА

Форвард «Пари НН» Сулейманов отказался комментировать новость об интересе со стороны ЦСКА
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Форвард «Пари Нижний Новгород» Тимур Сулейманов отказался комментировать новость об интересе со стороны ЦСКА.

«Интерес ЦСКА? Не отвечаю на такие вопросы», — сказал Сулейманов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владимиром Четвериком.

В сезоне-2022/2023 на счету Сулейманова 35 матчей за «Пари Нижний Новогород» во всех турнирах, в которых он отметился 12 голами и одной результативной передачей. Форвард выступает за нижегородскую команду на протяжении двух сезонов (с 2021 года).

Контракт игрока с «Пари Нижний Новгород» действует до конца июня 2026 года. Ориентировочная стоимость футболиста, по данным интернет-портала Transfermarkt, – € 1 млн. Ранее СМИ сообщали об интересе к Сулейманову со стороны ЦСКА.

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