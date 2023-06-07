Форвард «Пари НН» Сулейманов отказался комментировать новость об интересе со стороны ЦСКА
Поделиться
Форвард «Пари Нижний Новгород» Тимур Сулейманов отказался комментировать новость об интересе со стороны ЦСКА.
«Интерес ЦСКА? Не отвечаю на такие вопросы», — сказал Сулейманов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владимиром Четвериком.
В сезоне-2022/2023 на счету Сулейманова 35 матчей за «Пари Нижний Новогород» во всех турнирах, в которых он отметился 12 голами и одной результативной передачей. Форвард выступает за нижегородскую команду на протяжении двух сезонов (с 2021 года).
Контракт игрока с «Пари Нижний Новгород» действует до конца июня 2026 года. Ориентировочная стоимость футболиста, по данным интернет-портала Transfermarkt, – € 1 млн. Ранее СМИ сообщали об интересе к Сулейманову со стороны ЦСКА.
Материалы по теме
Комментарии
- 7 июня 2023
-
22:26
-
22:26
-
22:19
-
22:13
-
22:06
-
22:01
-
22:00
-
21:46
-
21:43
-
21:40
-
21:33
-
21:31
-
21:27
-
21:25
-
21:20
-
21:18
-
21:16
-
21:00
-
20:59
-
20:56
-
20:47
-
20:42
-
20:41
-
20:41
-
20:39
-
20:31
-
20:29
-
20:27
-
20:22
-
20:20
-
20:16
-
20:14
-
20:12
-
20:10
-
20:00
Партнерский контент