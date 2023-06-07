«Интер Майами» вслед за Месси хочет подписать Серхио Бускетса

Клуб МЛС «Интер Майами» связался с агентами Серхио Бускетса, который не стал продлевать соглашение с «Барселоной» и уже попрощался с каталонским клубом. Об этом сообщает Mundo Deportivo.

Коммерческий директор американского клуба Ксавьер Асенси ранее высказывал идею собрать вместе двух бывших игроков «Барселоны» во Флориде и даже оставил свободными два места для игроков, на которых не будет распространяться правило о потолке зарплат. Вопрос с Месси уже практически закрыт, если верить инсайдерской информации, и руководство «Интера» уже вышло на контакт с представителями Бускетса, чтобы договориться о подписании контракта с 34-летним полузащитником, разыгрывая карту Лео.

По информации испанских СМИ, Бускетс решил выждать несколько дней и даст ответ в конце недели. Серхио рассматривает предложение из Майами как наиболее привлекательную возможность для продолжения карьеры, хотя на игрока также претендуют клубы Саудовской Аравии.