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«Боруссия» близка к подписанию хавбека «Аякса» Альвареса

«Боруссия» близка к подписанию хавбека «Аякса» Альвареса
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Дортмундская «Боруссия» близка к подписанию полузащитника «Аякса» Эдсона Альвареса, сообщает журналист Фабрицио Романо в своём «твиттере».

По информации источника, последние раунды переговоров между сторонами пройдут в ближайшее время. «Боруссия» видит в 25-летнем мексиканском хавбеке полноценную замену Джуду Беллингему и планирует закрыть сделку как можно скорее.

В сезоне-2022/2023 на счету Альвареса 44 матча за «Аякс» во всех турнирах, в которых он отметился четырьмя голами и тремя результативными передачами.

Контракт игрока с амстердамским клубом действует до конца июня 2025 года. Ориентировочная стоимость футболиста, по данным интернет-портала Transfermarkt, – € 35 млн.

Ранее стало известно, что хавбек «Боруссии» и лидер команды Джуд Беллингем перешёл в мадридский «Реал».

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