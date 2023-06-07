«Боруссия» близка к подписанию хавбека «Аякса» Альвареса

Дортмундская «Боруссия» близка к подписанию полузащитника «Аякса» Эдсона Альвареса, сообщает журналист Фабрицио Романо в своём «твиттере».
По информации источника, последние раунды переговоров между сторонами пройдут в ближайшее время. «Боруссия» видит в 25-летнем мексиканском хавбеке полноценную замену Джуду Беллингему и планирует закрыть сделку как можно скорее.
В сезоне-2022/2023 на счету Альвареса 44 матча за «Аякс» во всех турнирах, в которых он отметился четырьмя голами и тремя результативными передачами.
Контракт игрока с амстердамским клубом действует до конца июня 2025 года. Ориентировочная стоимость футболиста, по данным интернет-портала Transfermarkt, – € 35 млн.
Ранее стало известно, что хавбек «Боруссии» и лидер команды Джуд Беллингем перешёл в мадридский «Реал».
- 7 июня 2023
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