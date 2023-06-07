Силкин: в «Динамо» неразбериха. Приходит человек, который даже не знает, что такое футбол

Бывший главный тренер «Динамо» Сергей Силкин высказал свое мнение о неудачах клуба, который завершил РПЛ на девятом месте.
«В прошлом сезоне «Динамо» строило хорошую игру с одним тренером: люди ходили на стадион. Но теперь они играли во что-то совершенно другое, поэтому и заняли девятое место в РПЛ. Это явно не тот результат, который ожидали болельщики. Команда проиграла очень много домашних игр, хотя именно в них набираются основные очки. «Динамо» проиграло «Факелу» в день празднования столетнего юбилея — этого нельзя было делать. Конечно, болельщики будут разочарованы.
В клубе нет стабильности: сколько можно происходить переменам? Должны быть созданы соответствующие условия для академии и молодёжной команды. Но пока в структуре клуба неразбериха. Происходит так, что приходит новый человек, который даже не знает, что такое футбол. А уже через год начинает высказывать мнение — это не очень хорошо», — сказал Силкин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Айдаром Аляутдиновым.
- 7 июня 2023
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