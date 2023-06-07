Стоунз — о финале ЛЧ: поражение в 2021 году сильно ударило по нам. Нельзя вновь проиграть

Защитник «Манчестер Сити» Джон Стоунз поделился ожиданиями от предстоящего финального матча Лиги чемпионов, в котором его команда сразится с «Интером».

«В первую очередь нельзя допустить, чтобы сценарий финала ЛЧ-2021 повторился («Манчестер Сити» уступил «Челси» со счётом 0:1. — Прим. «Чемпионата»). Это самое важное. Тогда мы попали в ситуацию, в которой никогда прежде не бывали. Было сложно понять, что делать в той конкретной ситуации.

Могу сказать, что поражение в том матче было очень тяжёлым. Оно сильно ударило по нам. Это одно из самых сильных чувств, которое остаётся с тобой навсегда, и ты не хочешь испытать подобное ещё раз.

Теперь мы гораздо спокойнее и увереннее. Нужно верить в себя и в то, чего мы уже достигли, в наш стиль. В игру вступает очень много факторов», – приводит слова Стоунза Sky Sports.

Финал Лиги чемпионов состоится в субботу, 10 июня. Матч пройдёт в Стамбуле на стадионе «Ататюрк Олимпьят». Начало игры — в 22:00 мск. Ранее наставник «Манчестер Сити» высказался о предстоящей решающей встрече.