Уолкер — о финале ЛЧ: будет не так легко, как люди себе представляют

Защитник «Манчестер Сити» Кайл Уолкер считает, что матч с «Интером» в финале Лиги чемпионов не будет таким простым, как кажется многим болельщикам.

«Манчестер Сити» недостаточно просто появиться на поле, чтобы выиграть требл. «Интер» попал в финал не по счастливой случайности – они попали туда благодаря хорошей обороне и игре до самого конца.

Мы хотим победить, но я не думаю, что это будет так просто, как люди это себе представляют. Это финал, и за 90 минут футбола случиться может всё что угодно», – передает слова защитника Sky Sports.

Финальный матч Лиги чемпионов пройдет 10 июня в Стамбуле между «Манчестер Сити» и «Интером». В случае победы «Манчестер Сити» завоюет требл — клуб уже является чемпионом АПЛ и Кубка Англии.