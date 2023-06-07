Уолкер — о финале ЛЧ: будет не так легко, как люди себе представляют
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Защитник «Манчестер Сити» Кайл Уолкер считает, что матч с «Интером» в финале Лиги чемпионов не будет таким простым, как кажется многим болельщикам.
«Манчестер Сити» недостаточно просто появиться на поле, чтобы выиграть требл. «Интер» попал в финал не по счастливой случайности – они попали туда благодаря хорошей обороне и игре до самого конца.
Мы хотим победить, но я не думаю, что это будет так просто, как люди это себе представляют. Это финал, и за 90 минут футбола случиться может всё что угодно», – передает слова защитника Sky Sports.
Финальный матч Лиги чемпионов пройдет 10 июня в Стамбуле между «Манчестер Сити» и «Интером». В случае победы «Манчестер Сити» завоюет требл — клуб уже является чемпионом АПЛ и Кубка Англии.
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