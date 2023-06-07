Геррейру перейдёт в «Баварию» на правах свободного агента — Романо

Защитник дортмундской «Боруссии» Рафаэл Геррейру перейдёт в «Баварию» на правах свободного агента, сообщает журналист Фабрицио Романо в своём «твиттере».
По информации источника, после истечения срока действия контракта с дортмундским клубом португалец переберётся в стан принципиального соперника «шмелей». «Бавария» предложила 29-летнему Геррейру контракт сроком на три года. Все ключевые условия успешно согласованы. Официальное заявление мюнхенского клуба ожидается в ближайшее время.
В сезоне-2022/2023 на счету Геррейру 37 матчей за «Боруссию» во всех турнирах, в которых он отметился шестью голами и 13 результативными передачами. Португальский защитник выступал за «шмелей» на протяжении семи лет (с 2017 года). Он завоевал с командой два Кубка и один Суперкубок Германии. Ориентировочная стоимость футболиста, по данным интернет-портала Transfermarkt, – € 20 млн.
- 7 июня 2023
-
23:55
-
23:45
-
23:45
-
23:37
-
23:37
-
23:34
-
23:32
-
23:26
-
23:24
-
23:19
-
23:17
-
23:17
-
23:10
-
23:03
-
23:02
-
22:59
-
22:55
-
22:52
-
22:45
-
22:44
-
22:39
-
22:39
-
22:35
-
22:32
-
22:26
-
22:26
-
22:19
-
22:13
-
22:06
-
22:01
-
22:00
-
21:46
-
21:43
-
21:40
-
21:33