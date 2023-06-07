Геррейру перейдёт в «Баварию» на правах свободного агента — Романо

Защитник дортмундской «Боруссии» Рафаэл Геррейру перейдёт в «Баварию» на правах свободного агента, сообщает журналист Фабрицио Романо в своём «твиттере».

По информации источника, после истечения срока действия контракта с дортмундским клубом португалец переберётся в стан принципиального соперника «шмелей». «Бавария» предложила 29-летнему Геррейру контракт сроком на три года. Все ключевые условия успешно согласованы. Официальное заявление мюнхенского клуба ожидается в ближайшее время.

В сезоне-2022/2023 на счету Геррейру 37 матчей за «Боруссию» во всех турнирах, в которых он отметился шестью голами и 13 результативными передачами. Португальский защитник выступал за «шмелей» на протяжении семи лет (с 2017 года). Он завоевал с командой два Кубка и один Суперкубок Германии. Ориентировочная стоимость футболиста, по данным интернет-портала Transfermarkt, – € 20 млн.