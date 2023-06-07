Месси прокомментировал слухи о переходе Бускетса и Альбы в «Интер Майами»

Аргентинский нападающий Лионель Месси, объявивший о своём переходе в «Интер Майами», прокомментировал информацию о том, что клуб МЛС готов также подписать контракты с бывшими партнёрами Лео по «Барселоне», Серхио Бускетсом и Жорди Альбой.

«Об этом много говорилось, говорилось, что я еду с Бускетсом и Жорди в Аравию, что мы уже всё устроили. Нет, каждый из нас сам выбирает своё будущее. Очевидно, я был в курсе их планов, но мы никогда не договаривались идти куда-либо вместе. Я принял самостоятельное решение, которое устроило меня, и я не знаю, что они собираются делать», – сказал Месси в интервью Mundo Deportivo.

Напомним, «ПСЖ» объявил об уходе Месси по окончании сезона-2022/2023. 35-летний игрок покинул клуб на правах свободного агента. Прежде чем принять предложение «Интера», Лионель отказал «Барселоне» и клубу из Саудовской Аравии «Аль-Хиляль», который обещал выплатить футболисту € 1,2 млрд за два года.