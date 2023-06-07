Лео Месси объяснил, почему не смог перейти в «Барсу»

Аргентинский нападающий Лионель Месси, объявивший о переходе в клуб МЛС «Интер Майами», объяснил, почему сорвалось возвращение в «Барселону». По словам форварда, он не хотел вновь пережить ситуацию двухлетней давности.

«Возвращение в «Барселону»? Я был преисполнен желания и энтузиазма вернуться, но, с другой стороны, я не хотел оказаться в сложной ситуации, когда моя карьера зависит от решения других людей, когда моя жизнь в руках кого-то – не меня. Я хотел принять решение сам, думая о себе и семье.

Я слышал, что ради моего возвращения «Барселона» должна была пройти массу разных процедур, включая увольнение людей, продажу футболистов и снижение зарплат. Честно говоря, не очень хотелось переживать на этот счёт и потом думать, как изменения повлияли на моё возвращение. За карьеру в «Барселоне» много чего наслушался – не хотелось опять проходить через неприятные моменты.

Сейчас у меня такой этап в жизни, когда я хотел бы чуть снизить к себе внимание. Два года в Париже были сложными – я долго жил в отеле с семьёй, возникало много бытовых проблем. Порой чувствовал себя прямо плохо. Да, был крутой месяц после победы на ЧМ, но глобально во Франции не чувствовал себя комфортно. Но надо двигаться вперёд: ради семьи и детей. Именно поэтому принял решение не сдаваться – даже после того, как не вернулся в «Барсу», — сказал Месси в интервью Mundo Deportivo.

Напомним, «ПСЖ» объявил об уходе Месси по окончании сезона-2022/2023. 35-летний игрок покинул клуб на правах свободного агента. Прежде чем принять предложение «Интера», Лионель отказал «Барселоне» и клубу из Саудовской Аравии «Аль-Хиляль», который обещал выплатить футболисту € 1,2 млрд за два года.

В завершившемся сезоне аргентинский нападающий принял участие в 41 матче за «ПСЖ» во всех турнирах, в которых забил 21 гол и сделал 20 результативных передач.