Месси рассказал, что в последние годы его волновало больше всего

Аргентинский нападающий Лионель Месси, объявивший о переходе в клуб МЛС «Интер Майами», ответил на вопрос, что его больше всего заботило в последнее время.

«Что в последние годы волновало больше всего? Как говорится, делай что должен и будь что будет. Очень хотел выиграть чемпионат мира. После того как это случилось, хотел найти немного спокойствия ради новых вызовов в будущем», — сказал Месси в интервью Mundo Deportivo.

Напомним, «ПСЖ» объявил об уходе Месси по окончании сезона-2022/2023. 35-летний игрок покинул клуб на правах свободного агента. Прежде чем принять предложение «Интера», Лионель отказал «Барселоне» и клубу из Саудовской Аравии «Аль-Хиляль», который обещал выплатить футболисту € 1,2 млрд за два года.