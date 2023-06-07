Месси рассказал, как его семья относится к переездам

Аргентинский нападающий Лионель Месси, принявший решение перебраться в клуб МЛС «Интер Майами», ответил на вопрос, как его семья восприняла решение переехать из Барселоны в Париж, а после – из Парижа в США.

«Как жила моя семья? Они ездили в Каталонию при любой возможности. Но реальность такова, что мы не всегда знаем, что с нами произойдёт в будущем. Семья действительно с нетерпением ждала возвращения в Барселону. Уехать было очень трудно, мы никогда не хотели покидать Барселону. Но семья приняла мой выбор и поддержала меня в переходе в «ПСЖ». Это наше общее решение, не только моё.

Сначала моим детям было сложно в Париже, но теперь они адаптировались. Это дети: у них есть друзья в школе, им больно прощаться с ними. Они уже большие. Прежде всего Тьяго. Он понимает ситуацию и рад, что мы уезжаем», — сказал Месси в интервью Mundo Deportivo.