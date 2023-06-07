Лионель Месси: не особо обращал внимание на прессу

Аргентинский нападающий Лионель Месси, принявший приглашение клуба МЛС «Интер Майами», заявил, что не обращал внимания на то, что пишут о нём в газетах.

«Чувствовал ли давление медиа? Нет, ведь что только не писали. Не знаю, откуда столько информации, но в один день меня уверенно отправляют в Саудовскую Аравию, потом я будто уже согласился на камбэк в «Барселону», а ещё через день всё меняется опять. Поэтому не особо обращал внимание на прессу», — сказал Месси в интервью Mundo Deportivo.

Напомним, «ПСЖ» объявил об уходе Месси по окончании сезона-2022/2023. 35-летний игрок покинул клуб на правах свободного агента. Прежде чем принять предложение «Интера», Лионель отказал «Барселоне» и клубу из Саудовской Аравии «Аль-Хиляль», который обещал выплатить футболисту € 1,2 млрд за два года.