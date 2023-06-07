Месси рассказал, почему ушёл из «Барселоны» два года назад

Аргентинский нападающий Лионель Месси, объявивший о сотрудничестве с клубом МЛС «Интер Майами», рассказал о деталях ухода из «Барселоны» в 2021 году.
«Почему два года назад не продлил соглашение с «Барселоной» и как понял, что нужно уезжать? Это было тяжёлое решение. Ещё раз скажу, что всё это уже в прошлом. Это был неприятный этап. Мы с семьёй жили в иллюзии того, что я смогу остаться в Испании: я тренировался, дети ходили в школу.
В ночь перед подписанием нового контракта мне сказали, что заключить его невозможно и я должен покинуть клуб. Мне в спешке пришлось принять решение о переходе в другой клуб. То, через что мы прошли, было большим испытанием», — приводит слова Месси Sport.es.
Месси выступал за «Барселону» на протяжении 18 лет (с 2003 по 2021 год). Аргентинец выиграл с каталонской командой 35 трофеев.
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