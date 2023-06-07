Как относитесь к решению Месси продолжить карьеру в США?

Аргентинский нападающий Лионель Месси принял решение перейти в клуб МЛС «Интер Майами». Об этом футболист официально заявил в интервью изданиям Mundo Deportivo и Sport.

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Напомним, «ПСЖ» объявил об уходе Месси по окончании сезона-2022/2023. 35-летний игрок покинул клуб на правах свободного агента. Прежде чем принять предложение «Интера», Лионель отказал «Барселоне» и клубу из Саудовской Аравии «Аль-Хиляль», который обещал выплатить футболисту € 1,2 млрд за два года.

В завершившемся сезоне аргентинский нападающий принял участие в 41 матче за «ПСЖ» во всех турнирах, в которых забил 21 гол и сделал 20 результативных передач.