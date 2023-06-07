Месси — о переходе в «Интер Майами»: будь дело в деньгах, я бы уехал в Аравию

Аргентинский нападающий Лионель Месси, объявивший о переходе в клуб МЛС «Интер Майами», рассказал, являлись ли для него важными финансовые аспекты сотрудничества с новой командой.

«Был ли финансовый вопрос при возвращении в «Барсу» самым важным? Честно говоря, деньги как таковые не были проблемой. Мы с руководством даже не говорили о контракте. Клуб сделал мне предложение – но оно не было ни официальным, ни письменным, ни каким-то ещё. Со стороны «Барселоны» было намерение пригласить меня, но этот вопрос никак не двигался из-за административных нюансов. Смысл обсуждать деньги?

Если бы меня волновал финансовый аспект, я бы поехал в Саудовскую Аравию или ещё куда-нибудь. Было бы много денег, но правда в том, что я своё решение не основываю на этом аспекте», – приводит слова Месси Sport.es.