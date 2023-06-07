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«Интер Майами» объявил о трансфере Лионеля Месси

«Интер Майами» объявил о трансфере Лионеля Месси
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Клуб МЛС «Интер Майами» официально объявил о переходе аргентинского нападающего Лионеля Месси. Проморолик о трансфере появился на официальной странице клуба в «Твиттере».

Напомним, «ПСЖ» объявил об уходе Месси по окончании сезона-2022/2023. 35-летний игрок покинул клуб на правах свободного агента: Лионель выступал за команду с лета 2021 года.

Прежде чем принять предложение «Интера», семикратный обладатель «Золотого мяча» отверг предложения «Барселоны» и клуба из Саудовской Аравии «Аль-Хиляль», который обещал выплатить футболисту € 1,2 млрд за два года.

В завершившемся сезоне аргентинский нападающий принял участие в 41 матче за «ПСЖ» во всех турнирах, в которых забил 21 гол и сделал 20 результативных передач.

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