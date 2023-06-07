С переходом Месси в «Интер Майами» билеты на матчи клуба подорожали в 16 раз

После перехода аргентинского нападающего Лионеля Месси в американский клуб «Интер Майами» минимальная цена на билеты матчей клуба выросла примерно в 16 раз — с $ 29 до $ 467.

О переходе Лионеля Месси в американскую команду стало известно сегодня, 7 июня. На аргентинского игрока было множество претендентов, среди них и команды из Саудовской Аравии, и «Барселона».

Напомним, «ПСЖ» объявил об уходе Месси по окончании сезона-2022/2023. 35-летний игрок покинул клуб на правах свободного агента. Прежде чем принять предложение «Интера», Лионель отверг предложения «Барселоны» и клуба из Саудовской Аравии «Аль-Хиляль», который обещал выплатить футболисту € 1,2 млрд за два года.

В розыгрыше Лиги 1 сезона-2022/2023 Лионель Месси принял участие в 32 матчах, забил 16 голов и отдал 16 голевых передач в составе «ПСЖ». Недавно клуб объявил об уходе аргентинца.