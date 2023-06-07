С переходом Месси в «Интер Майами» билеты на матчи клуба подорожали в 16 раз

После перехода аргентинского нападающего Лионеля Месси в американский клуб «Интер Майами» минимальная цена на билеты матчей клуба выросла примерно в 16 раз — с $ 29 до $ 467.
О переходе Лионеля Месси в американскую команду стало известно сегодня, 7 июня. На аргентинского игрока было множество претендентов, среди них и команды из Саудовской Аравии, и «Барселона».
Напомним, «ПСЖ» объявил об уходе Месси по окончании сезона-2022/2023. 35-летний игрок покинул клуб на правах свободного агента. Прежде чем принять предложение «Интера», Лионель отверг предложения «Барселоны» и клуба из Саудовской Аравии «Аль-Хиляль», который обещал выплатить футболисту € 1,2 млрд за два года.
В розыгрыше Лиги 1 сезона-2022/2023 Лионель Месси принял участие в 32 матчах, забил 16 голов и отдал 16 голевых передач в составе «ПСЖ». Недавно клуб объявил об уходе аргентинца.
- 8 июня 2023
-
00:01
- 7 июня 2023
-
23:55
-
23:45
-
23:45
-
23:37
-
23:37
-
23:34
-
23:32
-
23:26
-
23:24
-
23:19
-
23:17
-
23:17
-
23:10
-
23:03
-
23:02
-
22:59
-
22:55
-
22:52
-
22:45
-
22:44
-
22:39
-
22:39
-
22:35
-
22:32
-
22:26
-
22:26
-
22:19
-
22:13
-
22:06
-
22:01
-
22:00
-
21:46
-
21:43
-
21:40