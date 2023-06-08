В решающем матче Лиги конференций сезона-2022/2023 встречались «Фиорентина» и «Вест Хэм». Победу в матче одержала английская команда со счётом 2:1. Таким образом, «Фиорентина» проиграла в двух финалах за две недели.
Помимо поражения в финале Лиги конференций, «фиалки» также уступили «Интеру» в решающем матче Кубка Италии, который состоялся в среду, 24 мая. Примечательно, что подопечные Винченцо Итальяно уступили «нерадзурри» с аналогичным счётом — 1:2.
Напомним, «Интер» также пробился в еврокубковый финал: команда сыграет с «Манчестер Сити» в Лиге чемпионов. Финал соревнования состоится в субботу, 10 июня. Матч пройдёт в Стамбуле на стадионе «Ататюрк Олимпьят». Начало игры — в 22:00 мск.
Ранее стало известно, что форвард «Фиорентины» Александр Кокорин посещал финальный матч с участием своей команды.
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