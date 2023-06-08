Главный тренер «Вест Хэма» Дэвид Мойес выиграл третий трофей в тренерской карьере.

Первый приз Мойесу принесла победа с командой «Престон Норт Энд» во втором дивизионе Англии в 2000 году. Далее был Суперкубок Англии, выигранный с «Манчестер Юнайтед» в 2013 году. Наконец, в июне 2023 года «Вест Хэм» под руководством Мойеса победил в Лиге конференций, принеся тренеру первую еврокубковую награду.

Несколько минут назад завершился решающий матч Лиги конференций сезона-2022/2023, в котором встречались итальянская «Фиорентина» и английский «Вест Хэм». Победу в матче одержал «Вест Хэм» со счётом 2:1.

Счёт в матче на 62-й минуте открыл форвард «Вест Хэма» Мохамед Саид Бенрахма, реализовавший пенальти. Хавбек «Фиорентины» Джакомо Бонавентура спустя пять минут сравнял счёт, отправив мяч в дальний угол ворот «Вест Хэма» на 67-й минуте. «Молотобойцы» забили победный мяч на 90-й минуте: отличился Джаррод Боуэн.